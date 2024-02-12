Haberler Fatih Karagümrük Muhammet Ali Bahar: Kupayı kazanmak istiyorsanız Galatasaray’ı da yeneceksiniz

Muhammet Ali Bahar: Kupayı kazanmak istiyorsanız Galatasaray’ı da yeneceksiniz

Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar, Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak istediklerini dile getirerek, “Kupayı kazanmak istiyorsanız, Galatasaray’ı da yeneceksiniz” dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 15:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhammet Ali Bahar: Kupayı kazanmak istiyorsanız Galatasaray’ı da yeneceksiniz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fatih Karagümrük, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar, "Fatih Karagümrük olarak her iki kulvarda da mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü mücadeleyi bırakmayan ve inanan insanların olduğu yerde başarı kaçınılmazdır. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleştik. Kupayı kazanmak istiyorsanız, Galatasaray'ı da yeneceksiniz. Karagümrük olarak ligde ve kupada elimizden gelenin en iyisini yaparak inancımız ve mücadelemizle yolun sonuna kadar yürüyeceğiz" diye konuştu.

Galatasaray ile ligde oynanan müsabakanın hatırlatılması üzerine Bahar, "Biz rakip ayırt etmiyoruz. Bu armanın olduğu yerde mücadele sonuna kadar sürer. Biz maç maç giderek hareket ediyoruz. Lig maçıysa 3 puanı, kupa maçıysa turu geçmeyi hedefleyerek sahaya çıkıyoruz. Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığımız maçta ofsayt sebebiyle verilmeyen gol ile kaybettik. Umarım bu maçta öyle olmaz ve turu geçen taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

DİĞER
O da doğal güzel değilmiş! Ünlü oyuncu Mine Tugay estetik harikası çıktı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?
F.Bahçe'de Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
F. Karagümrük'ten kritik galibiyet!
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 12 Şubat Pazartesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimizin aday kadrosu belli oldu! Millilerimizin aday kadrosu belli oldu! 16:44
Avcı'dan flaş transfer sözleri! Avcı'dan flaş transfer sözleri! 16:36
Volkan Demirel'den G.Saray'a teşekkür Volkan Demirel'den G.Saray'a teşekkür 16:27
Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! 16:05
Korkunç olay! Futbolcuya sahada yıldırım çarptı Korkunç olay! Futbolcuya sahada yıldırım çarptı 16:01
"TFF ile önemli bir başlangıç yaptık" "TFF ile önemli bir başlangıç yaptık" 15:53
Daha Eski
F.Bahçe'de Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu F.Bahçe'de Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu 15:52
Cenk Ergün'den kura ve A.Gücü maçı değerlendirmesi! Cenk Ergün'den kura ve A.Gücü maçı değerlendirmesi! 15:45
Münih'te ortalık karıştı! Tuchel... Münih'te ortalık karıştı! Tuchel... 15:27
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:15
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 15:08
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 15:02