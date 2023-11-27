Haberler Fatih Karagümrük Ahlakla ilgileri yok

Ahlakla ilgileri yok

Fatih Karagümrük cephesi, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hakeme tepki gösterdi. Başkan Hurma, "Açıklamayı bu hakemi çıkaranlar yapmalı!" dedi

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Ahlakla ilgileri yok

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Fatih Karagümrük cephesinde hakeme sert tepkiler geldi... Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı. İşte Süleyman Hurma'nın açıklaması: "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum; Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence gerekli açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!

KENDİ ARZULARINI ADALET SANANLAR

Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, hakem kararlarına tepki gösterdi. Canel, oynadıkları oyunla nasıl bir takım olduklarını gösterdiklerini belirtti. Net penaltılarının verilmediğini vurgulayan Canel, şunları kaydetti: "Karagümrük'ün nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Bariz penaltımız VAR'daki arkadaş yüzünden verilmedi."

Can: Hakem yüzünden

Gol attığı maçta hakem kararlarına tepki gösteren Can Keleş "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlar dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü. Gol önemli değil. 3 puanı biz hak ettik" dedi.

LEVENT: YANLIŞ KARAR

Karagümrüklü Levent "Bence yanlış kararla maçı kaybettik. Böyle bir karar alınmaması lazım. Bilmiyorum siz pozisyonu gördünüz mü? Yapacak bir şey yok, 3 puanı kaybettik. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

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