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Karagümrük'ten 2 transfer birden!

Fatih Karagümrük, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'dan Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 14:45
Karagümrük'ten 2 transfer birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, bu kapsamda İtalyan temsilcisi Hella Verona'dan Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan savunma oyuncusu Federico Ceccherini'yi Hellas Verona'dan kiralık olarak renklerimize bağladık. Kendisine yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.

Kırmızı-siyahlılar, Kevin Lasagna transferi için ise, "Hellas Verona'dan İtalyan milli forvet oyuncusu Kevin Lasagna'yı kiralık olarak kadromuza kattık. İtalya A Milli Futbol Takımının formasını 7 kez giyme başarısı gösteren Kevin Lasagna'ya yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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