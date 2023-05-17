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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Adana Demirspor sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük Vodafone Park'ta Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo karşılaşma sonrası konuştu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 23:52
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo Adana Demirspor sonrası konuştu!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Adana Demirspor maçının ardından, seyir zevki yüksek olmasına rağmen çok hata yaptıklarını dile getirerek, "Bu kadar hata yaptığımız bir maçı kaybetmemiz normal" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta ağırladığı Adana Demirspor'a 3-2'lik skor ile mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Bu kadar hata yaptığımız bir maçı kaybetmemiz normal. Bireysel ve ekip olarak çok fazla hata yaptığımız bir müsabaka oldu. Aslında fazlaca pozisyona girdiğimiz bir maç oldu. Kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Yediğimiz goller aynı tip gollerdi. Rakibimiz hatalarımızı iyi değerlendirdi ve skor olarak karşılığını aldılar. Sonuç olarak puansız olarak buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.

Bu maç öncesi basında yer alan İtalyan derbisi söylentileri hakkında da konuşan Pirlo, "Montella'ya karşı oynadığım için mutluyum. Takım olarak iyi bir sezon geçiriyorlar. Daha da başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Bugün 3 puana ulaştı. Kendisini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Son haftalarda alınan olumsuz sonuçlar hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Hem Avrupa'ya gitme şansımız kalmadığı hem de ligden düşme riskimiz olmadığı için şu anda bir hedefimiz kalmadı gibi bir durum oldu. Oyuncularımın son haftalarda sahadaki formsuzluğunu buna bağlayabiliriz. Futbolcuların da bu durumda saha içine konsantre olmaları güç olabiliyor" açıklamasında bulundu.

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