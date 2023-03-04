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Adem Ljajic 661 gün sonra sahalara döndü!

Süper Lig'in 24 haftasında oynanan karşılamada, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Adem Ljajic 661 gün sonra yeşil sahalara geri döndü.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:17
Adem Ljajic 661 gün sonra sahalara döndü!

Sivasspor maçıyla birlikte dönen Ljajic, Mbaye Diagne'nin 80. dakikada attığı golde asisti yapan isim oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 69. dakikasında Colley'in yerine oyuna dahil olan Adem Ljajic, 11 Mayıs 2021'den sonra ilk kez resmi bir karşılaşmada boy gösterdi.

2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla son maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Fatih Karagümrük'e karşı oynamıştı.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve resmi maçlarda oynamayan Adem Ljajic, daha sonra Fatih Karagümrük'le anlaşmaya varmıştı.

Bu sezonun ilk yarısı oynanırken kırmızı-siyahlı ekiple sözleşme imzalayan Boşnak oyuncu, sakatlığı nedeniyle yeni takımında uzun süre forma giyememişti.

Mücadelenin uzatma dakikalarıyla birlikte toplam 30 dakika sahada kalan Adem Ljajic, Diagne'nin 80. dakikada attığı golde, pası veren isim oldu.

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