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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma hayatını kaybetti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:36
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziya Hurma'nın cenazesinin bugün Tuzla Yıldız Cami'nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceğini belirtti.

Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, bir süredir tedavi görüyordu.

Merhumun cenazesine teknik ekip ve futbolcular da katılacak.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında, "Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ziya Hurma'ya Allah'tan rahmet; Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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