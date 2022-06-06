Karagümrük’e Pirlo iddiası

Süper Lig'de sezonu Volkan Demirel ile tamamlamasının ardından genç teknik adamla yollarını ayıran Fatih Karagümrük için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, kırmızı-siyahlıların dünyaca ünlü eski futbolcu Andrea Pirlo ile temaslara başladığını öne sürdü. Teknik direktörlük kariyerine Juventus'un 23 Yaş Altı takımında başlayan 43 yaşındaki Pirlo, 2020-2021 sezonunda ise Juventus A Takımı'nı çalıştırmıştı. 28 Mayıs 2021'den beri boştaki genç teknik adamın idaresindeki Juventus, o sezonu Serie A'da 78 puanla 4. sırada tamamlamıştı.