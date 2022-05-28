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Karagümrük’te Volkan şoku!

Karagümrük, fikir ayrılıkları nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Gümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Demirel, 17. haftada geldiği takımda 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Karagümrük’te Volkan şoku!
Karagümrük, fikir ayrılıkları nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Gümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Demirel, 17. haftada geldiği takımda 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Kırmızı- siyahlılarda Demirel'in yerine Şenol Can ve İrlandalı eski ünlü futbolcu Robbie Keane'in isimleri geçiyor.
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