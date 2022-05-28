Karagümrük’te Volkan şoku!

Karagümrük, fikir ayrılıkları nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Gümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Demirel, 17. haftada geldiği takımda 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı.
Karagümrük,fikir ayrılıkları nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı. Gümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Demirel, 17. haftada geldiği takımda 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Kırmızı- siyahlılarda Demirel'in yerine Şenol Can ve İrlandalı eski ünlü futbolcu Robbie Keane'in isimleri geçiyor.