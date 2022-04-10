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Gümrük kazandı

‘Haliç’ derbisinde Karagümrük, Kasımpaşa’yı; Adnan, Pesic ve Bistrovic’in golleriyle yendi. Paşa’da Tarkan ve Muleka’nın golleri mağlubiyeti önleyemedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 06:50
Gümrük kazandı

Süper Lig'de iki İstanbul takımı, Haliç'in iki komşusu karşılaştı. Karagümrük, 31. dakikada öne geçti. Pesic'in pasını alan Adnan Uğur ceza sahasına girip fileleri sarstı: 1-0. 38'de fark ikiye çıktı. Biglia'nın sağdan ortasına ceza sahası sağ çaprazında Jimmy Durmaz'ın gelişine yaptığı vuruşta, arka direkte Pesic topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-0. 67'de fark teke düştü. Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Tarkan Serbest arka direkte uygun durumda buluştuğu topu filelere gönderdi: 2-1. 72'de mre Mor'un şık ara pasıyla savunmanın arkasına sararak kaleci ile karşı karşıya kalan Bistrovic, topu ağlara yolladı: 3-1. 82'de maçın son golü geldi. Tunay Torun'un soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muleka, kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 3-2.

'KAZANDIK MUTLUYUZ'
Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Haliç derbisini kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. Kasımpaşa'da Ümit Şengül ise, "Kötü günümüzdeydik" dedi.

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