Gümrük kazandı

Süper Lig'de iki İstanbul takımı, Haliç'in iki komşusu karşılaştı. Karagümrük, 31. dakikada öne geçti. Pesic'in pasını alan Adnan Uğur ceza sahasına girip fileleri sarstı: 1-0. 38'de fark ikiye çıktı. Biglia'nın sağdan ortasına ceza sahası sağ çaprazında Jimmy Durmaz'ın gelişine yaptığı vuruşta, arka direkte Pesic topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-0. 67'de fark teke düştü. Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Tarkan Serbest arka direkte uygun durumda buluştuğu topu filelere gönderdi: 2-1. 72'de mre Mor'un şık ara pasıyla savunmanın arkasına sararak kaleci ile karşı karşıya kalan Bistrovic, topu ağlara yolladı: 3-1. 82'de maçın son golü geldi. Tunay Torun'un soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muleka, kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 3-2.

'KAZANDIK MUTLUYUZ'

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Haliç derbisini kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. Kasımpaşa'da Ümit Şengül ise, "Kötü günümüzdeydik" dedi.