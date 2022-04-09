Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Karagümrük-Kasımpaşa canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

📺KARAGÜMRÜK–KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Fatih Karagümrük–Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

🔎FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

🔹Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Balkovec, Biglia, Adnan, Emre Mor, Jimmy, Karamoh, Aleksandar Pesic

🔹Kasımpaşa: Ertuğrul, Uros Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Aabid, Doğucan, Umut, Mortadha, Ahmet, Jackson Muleka

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔸Aleksandar Pesic 12 golle Fatih Karagümrük takımının en golcü futbolcusu.

🔸Umut Bozok ise Kasımpaşa adına 14 gol kaydetti.

🔸Kasımpaşa 4 maçtır üst üste kazanıyor.

🔸Fatih Karagümrük, evinde oynadığı son 5 maçta hiç mağlubiyet almadı.