Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı CANLI anlatım

Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı CANLI anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını ise haberimizde bulabilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 13:30
Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Karagümrük-Kasımpaşa canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

📺KARAGÜMRÜK–KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Fatih Karagümrük–Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

🔎FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

🔹Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Balkovec, Biglia, Adnan, Emre Mor, Jimmy, Karamoh, Aleksandar Pesic

🔹Kasımpaşa: Ertuğrul, Uros Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Aabid, Doğucan, Umut, Mortadha, Ahmet, Jackson Muleka

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔸Aleksandar Pesic 12 golle Fatih Karagümrük takımının en golcü futbolcusu.

🔸Umut Bozok ise Kasımpaşa adına 14 gol kaydetti.

🔸Kasımpaşa 4 maçtır üst üste kazanıyor.

🔸Fatih Karagümrük, evinde oynadığı son 5 maçta hiç mağlubiyet almadı.

DİĞER
Yeşilçam'ın ünlü jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! 87 yaşındaki oyuncuyu yıllar adeta teğet geçmiş!
Bursa'da feci kavga! Kıza tekme yumrukla saldırdılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor