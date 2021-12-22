Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında 2 kırmızı kart birden çıktı! İşte o anlar...

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı.
Ev sahibi ekipte Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin direkt kırmızı kart gördü ve Karagümrük sahada 9 kişi kaldı.
Sarı-lacivertlilerin 37. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde Pelkas'ın vuruşunda topa elle müdahale eden Karagümrüklü Burak Bekaroğlu ve pozisyon sonrası hakem Erkan Özdamar'a sert tepki gösteren Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)