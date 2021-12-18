Haberler Fatih Karagümrük Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı İtalyan çalıştırıcı Farioli'nin yerine Volkan Demirel'i getirmişti. Kulüp başkanı Süleyman Hurma'nın daha önce de birçok isme ilk kez teknik direktörlük şansı vermesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:14
Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Vavacars Fatih Karagümrük, önceki gün yollarını resmen ayırdığı teknik sorumlu Francesco Farioli'nin yerine, Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenörü Volkan Demirel'i getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Demirel, kırmızı siyahlı kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Takımın başında ilk antrenmanına dün çıkan Demirel'in yardımcılıklarını Ekrem Ekşioğlu ile Gökhan Kağıtçıoğlu yapacak. 40 yaşındaki Demirel, Karagümrük'ün başındaki ilk sınavını pazar günü Göztepe deplasmanında verecek.

Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Volkan Demirel, UEFA Pro Lisans diploması olmadığı için 'teknik sorumlu' unvanını taşıyacak, 'teknik direktör' olarak başka bir isim görünecek. Süper Lig'de halen teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir, İlhan Palut (İttifak Holding Konyaspor) ve Nuri Şahin'in de (Fraport TAV Antalyaspor) UEFA Pro lisansı bulunmuyor.

Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Vavacars Karagümrük'ün daha önceki üç teknik direktörünün de UEFA Pro lisansı bulunmuyordu. Volkan Demirel'in selefi İtalyan Francesco Farioli ve Şenol Can, 'teknik sorumlu' unvanıyla çalışmıştı.

Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Hürriyet'te yer alan habere göre Fatih Karagümrük'ü satın almadan önce Samsun, Trabzon ve Kayseri'de uzun yıllar sportif direktör ve menajerlik görevlerinde bulunan Süleyman Hurma, Volkan Demirel transferiyle, kendi başlattığı bir geleneği sürdürmüş oldu.

Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Ertuğrul Sağlam (Samsun), Şota Arveladze, Mutlu Topçu (Kayseri), Cüneyt Dumlupınar, Ömer Erdoğan, Şenol Can, Farioli ve Volkan Demirel (Karagümrük) ilk teknik direktörlük deneyimlerini Hurma'nın başkan, sportif direktör ya da menajerlik yaptığı kulüplerde yaşadı.

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