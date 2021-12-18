Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Volkan Demirel, UEFA Pro Lisans diploması olmadığı için 'teknik sorumlu' unvanını taşıyacak, 'teknik direktör' olarak başka bir isim görünecek. Süper Lig'de halen teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir, İlhan Palut (İttifak Holding Konyaspor) ve Nuri Şahin'in de (Fraport TAV Antalyaspor) UEFA Pro lisansı bulunmuyor.