Son dakika spor haberi: Son keşfi Volkan Demirel oldu! Dikkat çeken ayrıntı

Vavacars Fatih Karagümrük, önceki gün yollarını resmen ayırdığı teknik sorumlu Francesco Farioli'nin yerine, Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenörü Volkan Demirel'i getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Demirel, kırmızı siyahlı kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Takımın başında ilk antrenmanına dün çıkan Demirel'in yardımcılıklarını Ekrem Ekşioğlu ile Gökhan Kağıtçıoğlu yapacak. 40 yaşındaki Demirel, Karagümrük'ün başındaki ilk sınavını pazar günü Göztepe deplasmanında verecek.
Volkan Demirel, UEFA Pro Lisans diploması olmadığı için 'teknik sorumlu' unvanını taşıyacak, 'teknik direktör' olarak başka bir isim görünecek. Süper Lig'de halen teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir, İlhan Palut (İttifak Holding Konyaspor) ve Nuri Şahin'in de (Fraport TAV Antalyaspor) UEFA Pro lisansı bulunmuyor.