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Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet Ahmed Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 18:01 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 18:25
Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Nijeryalı hücum oyuncusu Ahmed Musa'yı transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ahmed Musa Karagümrük'te. 28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunu kadromuza kattık. Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı. İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Ahmed Musa'ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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