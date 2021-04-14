Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı.

Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.