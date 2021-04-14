Haberler Fatih Karagümrük Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: 'te 6 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden 'te 6 futbolcunun daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Böylece 'te toplam pozitif vaka sayısı 8'e çıktı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:07
Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

ekiplerinden 'te 6 futbolcunun daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular , , , , ve 'nın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı.

Fatih 'te daha önce ve 'nın corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.

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