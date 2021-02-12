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Türkler beni şaşırttı

Gümrük’ün İtalyan kalecisi Viviano, “Türkler’i sıcak sanmazdım. Salgın sona erince, onlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:47 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 07:05
Türkler beni şaşırttı
'ün İtalyan kalecisi , hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde önce kararsız kaldığını belirten Viviano, "İlk başta düşünmedim ancak başkan ve oğlu beni telefon yağmuruna tuttu. Ben de kendime, ' çirkin bir yer değil, gidip, görelim' dedim. Gördüğüm her şeyi de sevdim. Şimdi kararımdan memnunum. Türkler beni gerçekten şaşırttı. Onları, arkadaş canlısı olmayan, sıcak olmayan insanlar sanırdım. İnsanlar inanılmaz, koronavirüsün sona ermesini ve onlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.
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