Türkler beni şaşırttı

Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde önce kararsız kaldığını belirten Viviano, "İlk başta düşünmedim ancak başkan ve oğlu beni telefon yağmuruna tuttu. Ben de kendime, 'İstanbul çirkin bir yer değil, gidip, görelim' dedim. Gördüğüm her şeyi de sevdim. Şimdi kararımdan memnunum. Türkler beni gerçekten şaşırttı. Onları, arkadaş canlısı olmayan, sıcak olmayan insanlar sanırdım. İnsanlar inanılmaz, koronavirüsün sona ermesini ve onlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.