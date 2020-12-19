Haberler Fatih Karagümrük 1 dakikalık protesto

1 dakikalık

Maç öncesi iki takım oyuncuları, Kulüpler Birliği Vakfı ile 1. Lig Kulüpler Birliği'nin ortak kararını uyguladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 23:39 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
1 dakikalık protesto

Karagümrüklü ve Galatasaraylı oyuncular, hakemin başlangıç düdüğünün ardından 1 dakika boyunca yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle hareketsiz durdu. sırasında protokol tribününde yer alan yöneticiler de alkışta destek verdi. Bu arada protesto sırasında beIN Sports iki takımın kadrolarını ekrana getirdi.

60 SENE BEKLEDİLER!
Ligdeki ilk sezonuna damga vuran Karagümrük, G.Saray'a karşı 60 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı. 27 Mart 1960'ta sarı-kırmızılıları 1-0 yenen Karagümrük, daha sonra oynadığı 9 maçta 2 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı. İki takım arasındaki son maç da 1984'te G.Saray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle bitmişti.

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