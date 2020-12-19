1 dakikalık protesto

Karagümrüklü ve Galatasaraylı oyuncular, hakemin başlangıç düdüğünün ardından 1 dakika boyunca yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle hareketsiz durdu. Protesto sırasında protokol tribününde yer alan yöneticiler de alkışta destek verdi. Bu arada protesto sırasında beIN Sports iki takımın kadrolarını ekrana getirdi.

60 SENE BEKLEDİLER!

Ligdeki ilk sezonuna damga vuran Karagümrük, G.Saray'a karşı 60 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı. 27 Mart 1960'ta sarı-kırmızılıları 1-0 yenen Karagümrük, daha sonra oynadığı 9 maçta 2 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı. İki takım arasındaki son maç da 1984'te G.Saray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle bitmişti.