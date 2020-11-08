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'ten Ankaragücü maçı sonrası hakem tepkisi

'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hesabından paylaşımda bulunan temsilcisi paylaşımda, "Herkese her şey VAR (!) bize hiçbir şey yok!" ifadelerine yer verdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 18:26
Fatih Karagümrük'ten Ankaragücü maçı sonrası hakem tepkisi

'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından temsilcisi Fatih Karagümrük'ten hakem tepkisi geldi.

Kulübün hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Herkese her şey VAR (!) bize hiçbir şey yok!" ifadelerine yer verildi.

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