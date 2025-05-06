Panathinaikos - Anadolu Efes maçı canlı | THY EuroLeague CANLI TAKİP

THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. İlk 4 maç sonunda 2-2'lik eşitlikle seriyi sürdüren ekipler, Yunanistan'da oynanacak karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Luca Banchi yönetiminde Final Four biletini almayı hedefleyen temsilcimiz, rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

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1. PERİYOT: Panathinaikos 17-10 Anadolu Efes

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HEDEF FINAL FOUR

Play-off serisinin beşinci ve son maçında hata yapmak istemeyen Anadolu Efes, Yunanistan'da oynanacak maçta Final Four biletini almak istiyor. Rakibine ilk maçta 87-83 kaybeden temsilcimiz, ikinci mücadeleyi de 79-76 kazanarak ev sahibi olma avantajını kazandı.

Seriyi 1-1'e taşıdıktan sonra üçüncü maçta 81-77 kaybeden lacivert-beyazlılar, son maçta ise 85-82 kazanmasını bildi. OAKA Spor Salonu'nda oynanacak son maçta hata yapmak istemeyen Anadolu Efes, kazanmanın yollarını arıyor.

KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE BEKO'YA RAKİP OLACAK

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak.

6 Mayıs Salı günü saat 21.45'te başlayacak Panathinaikos-Anadolu Efes maçında kazanan takım yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

PANATHINAIKOS İLE ANADOLU EFES ARASINDA 39. RANDEVU

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.

AVRUPA'DA 875. MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluğa ulaştığı THY Avrupa Ligi'nde ise 627. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 626 maçının 337'sini kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Panathinaikos-Anadolu Efes karşılaşması 6 Mayıs Salı günü saat 21.45'te başladı. S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.