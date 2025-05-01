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Haberler THY EuroLeague Real Madrid 84-86 Olympiakos | MAÇ SONUCU-ÖZET

Real Madrid 84-86 Olympiakos | MAÇ SONUCU-ÖZET

THY Euroleague play-off 4. maçında Olympiakos, deplasmanda Real Madrid'i 86-84 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 01:05
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Real Madrid 84-86 Olympiakos | MAÇ SONUCU-ÖZET

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabı 4. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 86-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve dörtlü finale kaldı.

Movistar Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.

İkinci devrede etkili hücum eden Olympiakos, üçüncü periyodunu 68-65 önde bitirdiği karşılaşmayı 86-84 kazandı.

Yunanistan ekibinde Evan Fournier, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de ise Mario Hezonja'nın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Seriyi 3-1 kazanan Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.

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