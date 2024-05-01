Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI izle! (Fenerbahçe Beko - Monaco canlı skor) THY EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI izle! (Fenerbahçe Beko - Monaco canlı skor) THY EuroLeague maçı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin üçüncü maçında Monaco ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak seride öne geçmek istiyor. Fenerbahçe Beko - Monaco maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:41 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:48
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Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI izle! (Fenerbahçe Beko - Monaco canlı skor) THY EuroLeague maçı

Turkish Airlines EuroLeague'de play-off heyecanı son sürat devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Fransız ekibi Monaco'yu konuk ediyor. Karşılaşmada hakem triosu olarak Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya) ve Emilio Perez (İspanya) görev alıyor.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 2-2 MONACO

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FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanan THY EuroLeague play-off üçüncü maçı S Sport Plus'tan CANLI yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko'da serinin ilk iki maçını kaçıran Johnathan Motley maç kadrosunda yer almadı.

Serinin ilk maçını temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzatmada 91-95'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, saha avantajını da eline geçirdi.

İkinci maçta ise AS Monaco, son çeyrekte dokuz sayıdan geri dönerek sahadan 93-88 galip ayrıldı. Böylelikle Monaco, seride durumu 1-1'e getirmiş oldu.

EuroLeague'de normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle tamamlayan Fenerbahçe Beko, altıncı sıradan Playoff biletini alarak üçüncü sıradaki AS Monaco ile eşleşti.

Temsilcimiz, saha avantajının rakipte olması nedeniyle ilk iki maçı deplasmanda oynadı. Serinin üçüncü ve dördüncü maçları ise Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Eşleşmede üç galibiyete ilk ulaşan taraf, adını Final Four'a yazdırmış olacak.

Normal sezonda Fenerbahçe Beko ile AS Monaco, iki kez kozlarını paylaştılar. Oynanan bu iki mücadeleden ilkini Fenerbahçe Beko, ikincisini ise Monaco kazandı.

Temsilcimizde şu ana kadarki 34 maçta 14.5 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları ile oynayan Nigel Hayes-Davis, takımın en skorer ismi konumunda. Hayes-Davis'in ardından Scottie Wilbekin, 13.3 sayı ve 3.3 asist ile oynuyor.

Fenerbahçe Beko ile AS Monaco, modern EuroLeague tarihinde bugüne dek toplam sadece sekiz kez kozlarını paylaştılar. Oynanan bu sekiz maçın beşini Fenerbahçe, kalan üçünü ise Monaco kazandı.

Rakip AS Monaco ise normal sezonu 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle üçüncü sırada tamamladı. Böylelikle Monaco temsilcisi, Playoffta temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı saha avantajını kaptı.

Koç Sasa Obradovic yönetimindeki Monaco'da bu sezon 18.3 sayı, 4.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele eden Mike James, takımının en skorer oyuncusu konumunda. Mike James'in ardından ise Elie Okobo, 11.1 sayı ve 3.2 asist ortalamaları ile dikkat çekiyor.

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