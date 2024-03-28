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Baskonia - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 32. haftasında Baskonia'ya konuk oluyor. Son 2 maçını kazanan Tomislav Mijatovic'in öğrencileri, parkeden galip ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 23:06
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Baskonia - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 32. haftasında Baskonia ile Anadolu Efes, Fernando Buesa Arena'da karşı karşıya geliyor.

EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kazanan mavi-beyazlılar, İspanyol temsilcisi karşısında kazanarak yeni galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Baskonia ise EuroLeague'deki son 2 maçını kaybetti.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Sonucu: Baskonia 22-32 Anadolu Efes

2. Periyot Oynanıyor: Baskonia 21-41 Anadolu Efes

Haberimiz güncellenmektedir.

BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia maçı 28 Mart Perşembe günü saat 22:30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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