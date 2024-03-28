Baskonia - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 32. haftasında Baskonia ile Anadolu Efes, Fernando Buesa Arena'da karşı karşıya geliyor.
EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kazanan mavi-beyazlılar, İspanyol temsilcisi karşısında kazanarak yeni galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Baskonia ise EuroLeague'deki son 2 maçını kaybetti.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Sonucu: Baskonia 22-32 Anadolu Efes
2. Periyot Oynanıyor: Baskonia 21-41 Anadolu Efes
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BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Baskonia maçı 28 Mart Perşembe günü saat 22:30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.