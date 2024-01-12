Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Virtus Segafredo Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Virtus Segafredo Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 21. haftasında Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes - Virtus Segafredo Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 21. haftasında sahasında Virtus Segafredo Bologna ile karşılaacak. Temsilcimiz, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 20 maçta 7 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Virtus Segafredo Bologna ise bu sezon 14 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Virtus Segafredo Bologna maçı 12 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER
"Beton olmuş taş" Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdi mankenlere taş çıkıyor!
EMEKLİYE EK ZAM | SSK ve Bağ-Kurlunun ek zammı Kabine gündeminde! Gözler Külliye'de! Kim ne kadar alacak?
TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt...
Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko evinde kazandı!
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
🌹 En güzel RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ocak 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osayi-Samuel Ada yolcusu! Osayi-Samuel Ada yolcusu! 11:47
Hull City-Norwich City hangi kanalda? Hull City-Norwich City hangi kanalda? 11:29
Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı? Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı? 11:26
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:12
TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt... TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt... 11:10
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! 11:06
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına B. Münih kancası! G.Saray'ın yıldızına B. Münih kancası! 11:03
Ferdi'ye şaşırtan teklif! Ferdi'ye şaşırtan teklif! 11:01
Monza - Inter maçı ne zaman? Monza - Inter maçı ne zaman? 10:55
Ezeli rakiplere kötü haber! O takıma gidiyor Ezeli rakiplere kötü haber! O takıma gidiyor 10:53
Hellas Verona - Empoli maçı ne zaman? Hellas Verona - Empoli maçı ne zaman? 10:51
Napoli - Salernitana maçı ne zaman? Napoli - Salernitana maçı ne zaman? 10:48