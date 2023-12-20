Haberler THY EuroLeague Bayern Münih 86-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) THY EuroLeague maçı

Bayern Münih 86-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'in konuğu oldu. Lacivert-beyazlılar, mücadeleden 86-71 mağlup ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 22:25 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 00:56
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Bayern Münih 86-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) THY EuroLeague maçı

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Bayern Münih ile kozlarını paylaştı. Lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 86-71 kaybetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki 8. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 7. galibiyetine ulaştı.

Temsilcimiz Anadolu Efes, cuma günü sahasında Baskonia'yı konuk edecek. Bayern Münih ise Monaco ile evinde karşılaşacak.

PERİYOT SONUÇLARI

İLK PERİYOT SONUCU: BAYERN MÜNİH 20-17 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: BAYERN MÜNİH 50-41 ANADOLU EFES

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: BAYERN MÜNİH 71-59 ANADOLU EFES

SON PERİYOT SONUCU: BAYERN MÜNİH 86-71 ANADOLU EFES

MAÇIN ÖZETİ

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