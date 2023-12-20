Bayern Münih 86-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) THY EuroLeague maçı

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Bayern Münih ile kozlarını paylaştı. Lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 86-71 kaybetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki 8. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 7. galibiyetine ulaştı.

Temsilcimiz Anadolu Efes, cuma günü sahasında Baskonia'yı konuk edecek. Bayern Münih ise Monaco ile evinde karşılaşacak.

PERİYOT SONUÇLARI

İLK PERİYOT SONUCU: BAYERN MÜNİH 20-17 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: BAYERN MÜNİH 50-41 ANADOLU EFES

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: BAYERN MÜNİH 71-59 ANADOLU EFES

SON PERİYOT SONUCU: BAYERN MÜNİH 86-71 ANADOLU EFES

MAÇIN ÖZETİ