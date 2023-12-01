Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız 97-83 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kızılyıldız 97-83 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Erdem Can'ın öğrencileri parkeden 97-83 yenik ayrılarak THY EuroLeague'deki 6. mağlubiyetini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 22:01 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 00:51
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Kızılyıldız 97-83 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 97-83 mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. mağlubiyetini yaşarken, Sırp temsilcisi 4. galibiyetini aldı.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Alberto Baena (İspanya)

Kızılyıldız: Nedovic 23, Dos Santos 15, Mitrovic 19, Giedraitis 2, Bolomboy 13, Teodosic 9, Davidovac 2, Lazic, Napier 7, Tobey 5, Lazarevic 2

Anadolu Efes: Larkin 21, Beaubois 13, Thompson 9, Clyburn 17, Jones 7, Ercan Osmani, Daum 10, Erkan Yılmaz 6, Hollatz

1. Periyot: 22-21

Devre: 43-49

3. Periyot: 72-70

5 faulle çıkan: 38.37 Jones (Anadolu Efes)

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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