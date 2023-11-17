Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Panathinaikos - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Virtus Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 13:55 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:10
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Panathinaikos - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Panathinaikos ile Virtus Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHİNAİKOS - VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Virtus Bologna maçı 17 Kasım Cuma günü saat 22:15'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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