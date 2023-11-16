Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv 78 - 73 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maccabi Tel Aviv 78 - 73 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Grupta son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Dimitris Itoudis'in öğrencileri, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e de 78-73 yenilerek art arda 3. mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 00:16 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 00:30
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Maccabi Tel Aviv 78 - 73 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Mücadele 78 - 73 Maccabi Tel Aviv'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

Grupta son 2 maçında Partizan ve Kızılyıldız'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu maçta da rakibine mağlup olarak art arda 3. yenilgisini aldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot: Maccabi Tel Aviv 21-28 Fenerbahçe Beko

2. Periyot: Maccabi Tel Aviv 38 - 46 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Maccabi Tel Aviv 56- 57 Fenerbahçe Beko

4. Periyot: Maccabi Tel Aviv 78- 73 Fenerbahçe Beko

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