Maccabi Tel Aviv 78 - 73 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Mücadele 78 - 73 Maccabi Tel Aviv'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

Grupta son 2 maçında Partizan ve Kızılyıldız'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu maçta da rakibine mağlup olarak art arda 3. yenilgisini aldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot: Maccabi Tel Aviv 21-28 Fenerbahçe Beko

2. Periyot: Maccabi Tel Aviv 38 - 46 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Maccabi Tel Aviv 56- 57 Fenerbahçe Beko

4. Periyot: Maccabi Tel Aviv 78- 73 Fenerbahçe Beko