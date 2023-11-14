Virtus Bologna - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 8. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Virtus Bologna ile Olimpia Milano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIRTUS BOLOGNA - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologna - Olimpia Milano maçı 14 Kasım Salı günü saat 22:30'da S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.