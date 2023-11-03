Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı | CANLI

THY EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor.
Grupta 2 galibiyeti olan temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya ekibi Virtus Bologna'yı mağlup ederek üçüncü galibiyetini almak istiyor.
İtalya temsilcisi Virtus Bologna grupta 8 puanla 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes ise 4 puanla 12. sırada yer alıyor.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vırtıus Bologna - Anadolu Efes maçı 3 Kasım Cuma günü TSİ 22:30'da başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor
PERİYOT SONUÇLARI:
1.Periyot: Virtus Bologna 20 - 18 Anadolu Efes
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