Haberler THY EuroLeague Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı | CANLI

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı | CANLI

THY EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna'nın konuğu oluyor. Gruptaki son yenilgisini Olympiakos'a alan Erdem Can'ın öğrencileri bu maçtan galibiytle ayrılıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 22:50
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Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı | CANLI

THY EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor.

Grupta 2 galibiyeti olan temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya ekibi Virtus Bologna'yı mağlup ederek üçüncü galibiyetini almak istiyor.

İtalya temsilcisi Virtus Bologna grupta 8 puanla 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes ise 4 puanla 12. sırada yer alıyor.

Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vırtıus Bologna - Anadolu Efes maçı 3 Kasım Cuma günü TSİ 22:30'da başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor

PERİYOT SONUÇLARI:

1.Periyot: Virtus Bologna 20 - 18 Anadolu Efes

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR.

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