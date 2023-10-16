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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligin'de Panathinaikos ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde, 3.haftada 17 Ekim Salı günü Panathinaikos'u evinde ağırlayacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:47 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:48
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligin'de Panathinaikos ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 17 Ekim Salı günü Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.

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