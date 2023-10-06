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Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, turnuvadaki ilk maçında sahasında Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, gruba galibiyetle başlamak istiyor. Bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 20:41 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 21:03
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, turnuvadaki ilk maçına çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında sahasında Olimpia Milano'yla karşı karşıya geliyor.

Ülker Sports Arena'daki bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK OYNANIYOR: F.Bahçe Beko 13 - 20 O. Milano

FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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