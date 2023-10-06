Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, turnuvadaki ilk maçına çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında sahasında Olimpia Milano'yla karşı karşıya geliyor.
Ülker Sports Arena'daki bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK OYNANIYOR: F.Bahçe Beko 13 - 20 O. Milano
FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.