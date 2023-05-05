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Fenerbahçe Beko 73-69 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague play-off turu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 73-69'luk skorla galip ayrıldı ve seride durumu 2-2'ye getirdi. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 22:43 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 23:07
Fenerbahçe Beko 73-69 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 73-69 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler seride durumu 2-2 eşitliğe getirdi.

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Fenerbahçe Beko, 12-2'lik seriyle rakibine cevap verdi ve 5. dakikada skoru 12-7'ye getirdi. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte Olympiakos'un erken faul problemine girmesi üzerine üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Beko, Edwards'ın 8 sayılık serisiyle öne geçti: 32-27. Kalan 3 dakikalık bölümde 6-0'lık seri yapan misafir takım soyunma odasına 33-32 önde gitti.

İkinci yarıya boyalı alanda etkili başlayan Olympiakos, Fall ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise rakibine Dorsey'nin sayılarıyla cevap verdi ve 27. dakika konuk ekibin 49-44 üstünlüğüyle geçildi. Final periyoduna 49-48 Olympiakos üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe Hayes-Davis'in üst üste 2 üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 32. dakikada 54-49 öne geçti. Savunma sertliğini artıran Olympiakos, McKissic önderliğinde bulduğu sayılarla 35. dakikada yeniden öne geçti: 56-58. Moladan etkili dönen Fenerbahçe Beko, Pierre'in 38. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı farkla öne geçti: 67-61. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 73-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre 17, Tyler Dorsey ise 16 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.

Serinin beşinci ve son maçı 9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Pierre 17, Dorsey 16, Hayes-Davis 12, Jekiri 2, Motley 9, Metecan Birsen, Guduric 4, Edwards 8

Olympiakos: Walkup 8, Canaan 12, Vezenkov 2, Papanikolaou 4, Fall 12, Larentzakis, Sloukas 3, Black 3, McKissic 20, Bolomboy 3, Peters 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-33

3. Periyot: 48-49

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