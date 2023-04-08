Obradovic tarih yazıyor! EuroLeague'e damga vurdu

Uzun yıllar Fenerbahçe Beko'nun koçluğunu yapan ve adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Zeljko Obradovic, yeni takımı Partizan ile harikalar yaratıyor. Sırp çalıştırıcı, Euroleague'de gösterdiği başarı ile tüm dikkatleri üzerine çekerken 13 yıl sonra bir ilki başardı.

TARAFTAR REKORU KIRILDI

Partizan'ın Olympiakos ile karşılaştığı maçta takımlarına destek olmak için tribünleri dolduran taraftarlar muhteşem bir desteğe imza attı. Partizan-Olympiakos maçını tam 20 bin 3 taraftar salondan takip etti ve EuroLeague'de sezon rekoru kırıldı.

Taraftarlar hakkında konuşan Zeljko Obradovic, "Bu atmosferi hayatım boyunca hatırlayacağım. Sadece ben değil, oyuncular da öyle. İnanılmaz. Kaç kişi beni bilet için aradı. Bu sadece Olympiakos maçı için de değil, Barcelona, Real Madrid, Cedevita Olimpia maçlarında da geçerli. Gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

BU SEZON HARİKALAR YARATIYOR

Fenerbahçe ile üst üste kazandığı başarıların ardından kariyerine Partizan'da devam Zeljko Obradovic sezona istediği gibi başlayamasa da 2023 yılında EuroLeague'e adeta damgasını vuruyor. Sezona üst üste aldığı mağlubiyetlerle istediği başlangıcı yağamayan Partizan 2023 yılında adeta yeni bir kimliğe büründü.

PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. hafta maçında Obradovic yönetimindeki Partizan, AS Monaco ile karşı karşıya geldi. Son bölümü çok büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakada konuk ekip Partizan, Zach LeDay ve Kevin Punter ikilisiyle ayakta kaldı ve sahadan 88-84 galip ayrıldı.

Sırp temsilcisinin kaptanı Kevin Punter, kritik maçın bitimine son 17 saniye kala attığı üçlükle maçı kopardı.

13 YIL SONRA BİR İLK

Alınan bu sonuçla 33 maçta 19 galibiyet alan Sırp temsilci, bitime 1 hafta kala play-off biletini aldı. Zeljko Obradovic önderliğindeki Partizan, 13 sene sonra Euroleague'de play-offlara kalmayı garantiledi.



