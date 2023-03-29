Efes çok farklı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında konuk ettiği İtalyan rakibi Olimpia Milano'yu 89-69 mağlup etti. Rakibine karşı çok üstün bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, toplam 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı aldığı maçta sahadan 89-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 31. maçında 15. galibiyetini aldı ve play-off umutlarını canlı tuttu.



BAŞTAN SONA ÜSTÜN

Efes, ilk çeyreği 22-16 önde bitirirken devreyi de 42-27 galip bitirmeyi başardı. Üçüncü çeyreği 68-48 önde geçen temsilcimiz son periyotta da farkın açılmasına izin vermedi ve mücadeleyi kazandı. Efes'te Shane Larkin 18 sayı, Clyburn 16 sayı, Micic 15 sayı, Beaubois 12 sayı, Bryant 12 sayı ve Tibor Pleiss 8 sayıyla oynadı. Ergin Ataman'ın ekibi, yarın sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak.