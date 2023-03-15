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THY EuroLeague'de 29. hafta başlıyor! İşte maç programı

THY Euroleague'de 29. hafta, perşembe günü oynanacak 7 karşılaşma ile başlayacak. İşte maç programı...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 12:08
THY EuroLeague'de 29. hafta başlıyor! İşte maç programı

THY EuroLeague'in 29. hafta heyecanı perşembe ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta perşembe günü oynanacak 7 mücadele ile başlayacak. Bu hafta A. Efes, Sırp ekibi Partizan'ı konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.
EuroLeague'de Olympiakos haftaya lider başlayacak. Yunan ekibini, Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 5. sırada yer alırken, Efes de 10. sırada bulunuyor. Ligin son basamağında ise ALBA Berlin var.

THY EuroLeague'de 29. haftanın programı şöyle:

Perşembe:

20.30 A. Efes - Partizan
21.00 Monaco - Virtus Bologna
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.05 Maccabi Tel Aviv - Baskonia
22.30 Valencia Basket - Fenerbahçe
22.45 Real Madrid - Olimpia Milano
23.00 Asvel - Panathinaikos

Cuma:

22.30 Barcelona - Kızılyıldız
22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

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