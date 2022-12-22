Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Partizan maçının ardından Dimitris Itoudis Wilbekin hakkında konuştu!

Fenerbahçe Beko Partizan maçının ardından Dimitris Itoudis Wilbekin hakkında konuştu!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Partizan kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Beko rakibine 73-72'lik skorla mağlup olurken maçın ardından Fenerbahçe Beko antrenönü Dimitris Itoudis dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Itoudis, Wilbekin hakkında da dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 00:22
Fenerbahçe Beko Partizan maçının ardından Dimitris Itoudis Wilbekin hakkında konuştu!

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dimitris Itoudis, galibiyetinden dolayı Partizan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Farklı bir maç olabilirdi. Konuşulacak çok detay var. Pozisyonların videosunu izledik ama bu konu hakkında konuşamıyorum. Tekrar birlikte olup galibiyetlere geri dönmemiz gerekiyor. Wilbekin aramıza döndüğü için mutluyuz." dedi.

"FENERBAHÇE EN İYİSİNİN ARAYIŞINDADIR"

Bir gazetecinin, üst üste alınan mağlubiyetleri neye bağladığı ve taraftarın takıma oyun kurucu alınması gerektiği yönündeki görüşlerine katılıp katılmadığı sorusuna Yunan koç, şu cevabı verdi:

"Taraftarın işin içinde olması, ilgili olması güzel. Onlara güveniyoruz. Tabii ki Fenerbahçe en iyisinin arayışındadır ve arıyoruz da. Gözümüz kulağımız açık. Kaybettiğimiz maçlar var. Hatta çirkin şekilde kaybettiğimiz maçlar oldu. Toplamda 40 sayı atabilen 2 önemli oyuncumuz eksikti (Wilbekin ve Motley). Willbekin döndü, bu maçta iyi oynadı, yüzde yüz hazır değildi, zamana ihtiyacı var. Bu maçta 3 çeyrek iyi oynadık. Aslında söyleyeceğim çok şey var ama söyleyemiyorum. İzlediğimiz videolardan gördük."

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