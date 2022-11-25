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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Virtus Bologna galibiyetini değerlendirdi

THY EuroLeague'de Anadolu Efes deplasmanda Virtus Bologna'yı mağlup ederek 5. galibiyetini aldı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 01:02
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Virtus Bologna galibiyetini değerlendirdi

THY EuroLeague'de Anadolu Efes İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup etti. Karşılaşma sonu başantrenör Ergin Ataman galibiyeti değerledirdi.

Ergin Ataman, "İki maçta da (Milano) çok iyi oynadığımızı düşünüyorum özellikle savunmada. Daha önce maçı kırma şansımız vardı bazı top kayıpları yaptık. 14-15 sayı yakaladık, orada maçı kırmak gerekiyordu ama bu hataları yaptık. Bologna'ya bazı şanslar sunduk" dedi.

Karşılaşmanın atmosferi hakkında konuşan Ataman, "Bu harika atmosferde kazanmak kolay değil. Eve iki galibiyetle dönüyoruz. Kendimize güvenimiz arttı. Bundan sonra yukarıya çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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