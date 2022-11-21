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Anadolu Efes Avrupa kupalarında 776. maçına EA7 Emporio Armani karşısında çıkacak

Türkiye Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 9. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda EA7 Emporio Armani ile karşı karşıya gelecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:15
Anadolu Efes Avrupa kupalarında 776. maçına EA7 Emporio Armani karşısında çıkacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında 22 Kasım Salı günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son maçında evinde Barcelona'yı mağlup ederek moral buldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Ev sahibi EA7 Emporio Armani ise aynı galibiyet ve mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 776. maç

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 776. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 775 karşılaşmada 441 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 528. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 527 mücadelenin 284'ünü kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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