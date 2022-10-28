Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'de heyecan dorukta! İki temsilcimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko 4'te 4 yaparak muhteşem bir başlangıç yaptı. Son 2 sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ise 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.



THY Euroleague'de 5. hafta mücadelesi Türk derbisine sahne oluyor. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ile Dimitris İtudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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2. PERİYOT (DEVAM EDİYOR)

Anadolu Efes 33-34 Fenerbahçe Beko

1. PERİYOT SONUCU

Anadolu Efes 27 - 26 Fenerbahçe Beko