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Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 🏀 THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ederken Fenerbahçe Beko, 4. hafta maçında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 12:31
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 🏀 THY Euroleague

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI | Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İspanya temsilcisi Valencia'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak. Müsabakayı Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

HEDEF 4'TE 4 YAPMAK!

Euroleague'e bu sezon fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, ilk 3 maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74- 62, Maccabi'yi 86-71, ASVEL'i 84-63 mağlup etti. Hedef seriyi sürdürüp 4'te 4 yapmak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ – HÜCUM (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)

  • Atılan Sayı: 81.3 – 79.7
  • 2 Sayı: %54.6 - %48.6
  • 3 Sayı: %40.0 - %38.8
  • Serbest atış: %70.6 - %75.5
  • Ribaund: 35.0 – 33.7
  • Asist: 19.3 – 17.3
  • Top çalma: 8.7 – 4.3
  • Blok: 1.0 – 1.3

TAKIM İSTATİSTİKLERİ – SAVUNMA (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)

  • Yenilen Sayı: 65.3 – 83.0
  • 2 Sayı: %43.8 - %61.9
  • 3 Sayı: %34.4 - %37.3
  • Serbest atış: %63.6 - %79.1
  • Ribaund: 35.3 – 31.0
  • Asist: 15.3 – 18.0
  • Top çalma: 5.7 – 5.3
  • Blok: 3.0 – 2.3

İSTATİSTİK LİDERLERİ (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)

  • Sayı: Nick Calathes 12.0, Johnathan Motley 12.0, Marko Guduric 12.0 / Jasiel Rivero 14.5
  • Ribaund: Johnathan Motley 5.7 / Jasiel Rivero 6.0
  • Asist: Nick Calathes 7.3 / Chris Jones 4.7
  • Top çalma: Nick Calathes 1.7 / Klemen Prepelic 1.0
  • Verimlilik: Nick Calathes 19.7 / Jasiel Rivero 16.5

VALENCIA İLE GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

  • 2020-21 – Normal sezon – Valencia Basket 66-52 Fenerbahçe Beko
  • 2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia
  • 2019-20 – Normal sezon – Valencia 86-93 Fenerbahçe Beko
  • 2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia
  • 2017-18 – Normal sezon - Valencia Basket 67 – 80 Fenerbahçe Doğuş
  • 2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 66 Valencia Basket
  • 2010-11 – Normal sezon – P.Electronics Valencia 82 – 68 Fenerbahçe Ülker
  • 2010-11 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 75 – 73 P.Electronics Valencia

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