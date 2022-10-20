Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 🏀 THY Euroleague

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI | Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İspanya temsilcisi Valencia'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak. Müsabakayı Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

HEDEF 4'TE 4 YAPMAK!

Euroleague'e bu sezon fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, ilk 3 maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74- 62, Maccabi'yi 86-71, ASVEL'i 84-63 mağlup etti. Hedef seriyi sürdürüp 4'te 4 yapmak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ – HÜCUM (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)

Atılan Sayı: 81.3 – 79.7

2 Sayı: %54.6 - %48.6

3 Sayı: %40.0 - %38.8

Serbest atış: %70.6 - %75.5

Ribaund: 35.0 – 33.7

Asist: 19.3 – 17.3

Top çalma: 8.7 – 4.3

Blok: 1.0 – 1.3

TAKIM İSTATİSTİKLERİ – SAVUNMA (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)

Yenilen Sayı: 65.3 – 83.0

2 Sayı: %43.8 - %61.9

3 Sayı: %34.4 - %37.3

Serbest atış: %63.6 - %79.1

Ribaund: 35.3 – 31.0

Asist: 15.3 – 18.0

Top çalma: 5.7 – 5.3

Blok: 3.0 – 2.3

İSTATİSTİK LİDERLERİ (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)

Sayı: Nick Calathes 12.0, Johnathan Motley 12.0, Marko Guduric 12.0 / Jasiel Rivero 14.5

Ribaund: Johnathan Motley 5.7 / Jasiel Rivero 6.0

Asist: Nick Calathes 7.3 / Chris Jones 4.7

Top çalma: Nick Calathes 1.7 / Klemen Prepelic 1.0

Verimlilik: Nick Calathes 19.7 / Jasiel Rivero 16.5

VALENCIA İLE GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR