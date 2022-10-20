Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | 🏀 THY Euroleague

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI | Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İspanya temsilcisi Valencia'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak. Müsabakayı Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.
HEDEF 4'TE 4 YAPMAK!
Euroleague'e bu sezon fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, ilk 3 maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74- 62, Maccabi'yi 86-71, ASVEL'i 84-63 mağlup etti. Hedef seriyi sürdürüp 4'te 4 yapmak.
TAKIM İSTATİSTİKLERİ – HÜCUM (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)
- Atılan Sayı: 81.3 – 79.7
- 2 Sayı: %54.6 - %48.6
- 3 Sayı: %40.0 - %38.8
- Serbest atış: %70.6 - %75.5
- Ribaund: 35.0 – 33.7
- Asist: 19.3 – 17.3
- Top çalma: 8.7 – 4.3
- Blok: 1.0 – 1.3
TAKIM İSTATİSTİKLERİ – SAVUNMA (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)
- Yenilen Sayı: 65.3 – 83.0
- 2 Sayı: %43.8 - %61.9
- 3 Sayı: %34.4 - %37.3
- Serbest atış: %63.6 - %79.1
- Ribaund: 35.3 – 31.0
- Asist: 15.3 – 18.0
- Top çalma: 5.7 – 5.3
- Blok: 3.0 – 2.3
İSTATİSTİK LİDERLERİ (FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA)
- Sayı: Nick Calathes 12.0, Johnathan Motley 12.0, Marko Guduric 12.0 / Jasiel Rivero 14.5
- Ribaund: Johnathan Motley 5.7 / Jasiel Rivero 6.0
- Asist: Nick Calathes 7.3 / Chris Jones 4.7
- Top çalma: Nick Calathes 1.7 / Klemen Prepelic 1.0
- Verimlilik: Nick Calathes 19.7 / Jasiel Rivero 16.5
VALENCIA İLE GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
- 2020-21 – Normal sezon – Valencia Basket 66-52 Fenerbahçe Beko
- 2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia
- 2019-20 – Normal sezon – Valencia 86-93 Fenerbahçe Beko
- 2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia
- 2017-18 – Normal sezon - Valencia Basket 67 – 80 Fenerbahçe Doğuş
- 2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 66 Valencia Basket
- 2010-11 – Normal sezon – P.Electronics Valencia 82 – 68 Fenerbahçe Ülker
- 2010-11 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 75 – 73 P.Electronics Valencia