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REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI İZLE | Real Madrid - Anadolu Efes canlı

Anadolu Efes THY Euroleague Final Four'un final maçında Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman'ın öğrencileri zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek şampiyon olmak istiyor. Zorlu Real Madrid - Anadolu Efes maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 20:05
REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI İZLE | Real Madrid - Anadolu Efes canlı

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor.

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Real Madrid 2-3 Anadolu Efes (1. periyot oynanıyor)

REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Anadolu Efes Final Four final maçı TSİ 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.,

ÜST ÜSTE 3. KEZ

Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague'de final heyecanı yaşıyor. Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe 'yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Final-Four'da Rus takımı CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek finale kaldı. Efes finalde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi ve parkeden 86-81 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

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