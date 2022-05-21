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Futbolda Madridliyiz ama kazanacağız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Üst üste 3. kez final oynuyoruz. Şampiyon unvanımızı korumaya çalışacağız. Zor bir final olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız." dedi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Futbolda Madridliyiz ama kazanacağız
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Üst üste 3. kez final oynuyoruz. Şampiyon unvanımızı korumaya çalışacağız. Zor bir final olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız. Avrupa Ligi'nin en güçlü kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Kısalarımızın yaratıcılığını kullanan bir takımız. Real Madrid ise uzunları daha iyi kullanan bir ekip. Futbolda Türkiye'de çok sayıda Real Madrid taraftarı var. Bunlardan biri de oğlum Sarp Ataman. Real Madrid Junior Fan Club üyesi. Futbolda Real Madrid'i destekliyoruz ama yarın biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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