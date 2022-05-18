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Ergin Ataman: Türk gençliğine final armağan etmek istiyoruz

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında 19 Mayıs Perşembe günü Olympiakos ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türk gençliğine final armağan etmek istediklerini söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:27
Ergin Ataman: Türk gençliğine final armağan etmek istiyoruz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de oynayacakları Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Olympiakos'un güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan deneyimli başantrenör, "Zor bir rakip. İyi bir sezon geçirdiler. Özellikle Sloukas, çok kilit oyuncu. İyi bir skorer. Pota altında Fall ve Vezenkov gibi etkili oyuncuları var. Zor bir maç bizi bekliyor ama 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızda Türk gençliğine final armağan etmek istiyoruz. İnşallah olacak." ifadelerini kullandı.

ANADOLU EFES, HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Stark Arena'da gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

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