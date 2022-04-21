Sahne senin Efes!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında bugün İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak. Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, 21.30'da başlayacak. İtalya'da oynanan ilk mücadeleyi 64-48 galip tamamlayan son şampiyon Anadolu Efes'in seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Seride üçüncü ve gerekirse dördüncü müsabaka, İstanbul'da oynanacak. Play-off çeyrek final serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı da Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

36. RANDEVUDALAR

Öte yandan Anadolu Efes, Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa'da 763'üncü maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 762 mücadelede 434 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 515. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 514 karşılaşmada 277 galibiyet elde ederken 237 kez mağlup oldu. Bu arada Anadolu Efes ile Exchange Milan, Avrupa kupalarında 36'ncı kez karşı karşıya gelecek. Avrupa organizasyonlarında iki takım arasındaki 35 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise Exchange Milan kazandı.