Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 33. hafta maçında sahasında Alba Berlin ile karşılaşıyor.



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Anadolu Efes 4-13 Alba Berlin

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşılaşıyor. Müsabaka BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes – Alba Berlin maçı, beIN Sports Haber kanalında yayınlanıyor.

Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague'de bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 12 kez parkeden galip ayrılırken, Berlin ise 1 kez kazanabildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan mücadeleyi Efes 90-63'lük skorla kazandı.