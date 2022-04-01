Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Alba Berlin'i konuk ediyor. Anadolu Efes Alba Berlin ile oynadığı 13 karşılaşmanın 12'sinde parkeden galip ayrıldı. Anadolu Efes Alba Berlin maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 20:25 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 20:39
Anadolu Efes - Alba Berlin maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 33. hafta maçında sahasında Alba Berlin ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR
Anadolu Efes 4-13 Alba Berlin

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşılaşıyor. Müsabaka BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes – Alba Berlin maçı, beIN Sports Haber kanalında yayınlanıyor.

Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague'de bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 12 kez parkeden galip ayrılırken, Berlin ise 1 kez kazanabildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan mücadeleyi Efes 90-63'lük skorla kazandı.

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