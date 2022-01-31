Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Asvel maçında attığı her sayı için tohum ekecek

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Asvel maçında attığı her sayı için tohum ekecek

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, LDLC Asvel Villeurbanne ile oynayacağı maçta atacağı her sayı için tohum ekeceğini duyurdu. Kulüp ayrıca, karşılaşmayı izlemeye gelen her seyirci için +10 tohum daha tabiatla buluşturulacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:02
Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Asvel maçında attığı her sayı için tohum ekecek

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı LDLC Asvel Villeurbanne maçında atacağı her sayı, tohum olarak tabiatla buluşacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Her sayı +1 Ağaç Demek" sloganıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 4 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelede oyuncuların kaydettiği sayı kadar tohum ekilecek.

Tohumlar, ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan ekim yapabilen ecoDrone araçlarıyla araziye bırakılacak.

Kampanya sadece atılan sayılarla sınırlı kalmayacak. Karşılaşmayı izlemeye gelen her seyirci için +10 tohum daha tabiatla buluşturulacak. Ayrıca, karşılaşma içerisinde bir desibel ölçer etkinliği gerçekleştirilecek ve taraftarlar ne kadar yüksek sesle takımlarını desteklerse, kampanyaya o oranda ilave tohum eklenecek.

"Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasının iletişim çalışmalarına Anadolu Efesli oyuncular da katılacak ve yıldız isimler basketbolseverleri bu hareketin parçası olmaya davet edecek.

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