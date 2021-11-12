Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Olimpia Milano maçı CANLI | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milano ekibini konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta CSKA Moskova'yı deplasmanda devirerek sükse yapan sarı-lacivertliler, Olimpia Milano'yu da mağlup edip galibiyet serisi başlatmak istiyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO-OLIMPIA MILANO: 5-27 (2. PERİYOT OYNANIYOR)

FENERBAHÇE BEKO-OLIMPIA MILANO: 3-22 (1. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Olimpia Milano maçı saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko'nun, THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Milano'nun ise 7 galibiyet, 1 mağlubiyeti var.