THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak. Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.