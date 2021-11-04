Haberler THY EuroLeague CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:42
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak. Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.

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