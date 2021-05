Barcelona - Anadolu Efes THY Euroleague final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Anadolu Efes maçı 30 Mayıs Pazar günü saat 21:30'da beIN Sports 3 ve beIN Sports haber'de canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN İKİNCİ FİNALİ

Anadolu Efes, oynanacak mücadele ile tarihinde ikinci kez Euroleague'de final heyecanı yaşayacak. İstanbul ekibi daha önce, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Final Four'da oynadığı 2000 ve 2001'de üçüncü, 2019'da ise ikincilik elde etti.

HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

ATAMAN KOLEKSİYONUNU TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAK

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak.

Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

AVRUPA'DA 10. KUPA İÇİN PARKEDE

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

BARCELONA DAHA ÖNCE İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Barcelona, Avrupa Ligi'nde daha önce iki kez kupayı müzesine götürdü.

İspanyol ekibi, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona, oynanacak finali kazanarak Avrupa Ligi'nde üçüncü kupasını elde etmeye çalışacak.

ERGİN ATAMAN'DAN BARCELONA MAÇI ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Anadolu Efes'in final mücadelesinde galip gelmesi halinde Euroleague kupasını kazanan ilk Türk başantrenör olacağı hatırlatılan Ergin Ataman, "Benim Türk koç olarak Euroleague'i kazanıp kazanmamam önemli değil. Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması. Oyuncularımın finalde en iyi şekilde mücadele edeceğini inanıyorum" diye konuştu.



"BURAYA HERKES KUPAYI KAZANMAYA GELDİ"



Maçta kupayı kazanan takıma oyuncuların performansının karar vereceğini ifade eden Ataman, "Final-Four'a yükselen her takımın aynı baskıyı hissettiğini söyleyebilirim. Buraya herkes kupayı kazanmaya geldi. Euroleague'in başladığı ilk gün bizim üzerimizde bu baskı vardı. Geçtiğimiz yıl da bu seviyeye gelmeyi hak etmiştik ama şansımız olmadı. Çünkü her şey iptal edildi. Barcelona'ya karşı normal sezonda oynadığımız maçlarda da baskı vardı. son bir maç daha var ve oyuncular sonuca karar verecek. Hangi takım, hangi oyuncu en iyi performansını sergilerse o takım kupayı kazanacak. İki iyi takım parkede olacak" şeklinde konuştu.



"BENİM İÇİN OYUNCUNUN PASAPORTU ÖNEMLİ DEĞİL"



Bu sezon sergilediği performans ile önemli bir çıkış yakalayan milli oyuncu Sertaç Şanlı'nın performansına da değinen koç Ataman, "Benim için oyuncunun pasaportu önemli değil. Oyuncunun geçmişteki kariyeri de önemli değil. Önemli olan form durumu. Sertaç çok formda. Onun için de şu anda takımda ilk 5 başlıyor ve aldığı süreleri iyi kullanıyor. Bu yeni yetişen genç oyuncular için de ışık oluyor. Geçmişte Türk takımları genellikle yabancı oyuncularla başarılı oldu. Benim için oyuncunun Türk ya da yabancı olması önemli değil. Kim iyi ise o oynar" ifadelerini kullandı.



"LARKIN, EMİNİM EUROLEAGUE'İ KAZANAN OYUNCU OLACAK"



Anadolu Efes'in sadece bir hücum takımı olarak anılması üzerine sorulan bir soruya ise Ergin Ataman, şu cevabı verdi:



"Bizim sistemimiz, dış oyuncularımıza bağlı bir sistem. Yıldız statüsünde dış oyunculara sahibim. Shane Larkin, Euroleague'in son 3 sezondaki en iyi oyuncusu. Micic, Beaubois, Simon da çok iyi durumda. Hızlı bir basketbol oynuyoruz. Oyuncularıma özgürlük tanıyorum özellikle hücumda. Herkes daha çok ofansif bir takım olduğumuzu düşünüyor ama hücumumuz, savunmamızda başlıyor. Hızlı hücum sayılarını bulabilmek için iyi bir savunmaya ihtiyacımız var. Sadece iyi bir hücum takımı olursanız bu seviyeye gelebilmeniz mümkün değil. Mutluyum çünkü insanlar bizim basketbolumuzu izlerken keyif alıyor. Dün Larkin fazla sayı bulamadı ama eminim Euroleague'i kazanan oyuncu olacak."

SHANE LARKIN'DEN FİNAL YORUMU

final maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Shane Larkin, "Final maçını oynamak bizim için sezon başından beri hedefti. Burada olduğumuz ve bu fırsata sahip olduğumuz için mutluyuz. Final farklı bir deneyim olacak. 2019'daki final takımımız için çok önemli bir deneyimdi. Final maçını oynamış olduğumuz için minnettarız. Kazanamadık ama bize bir deneyim kazandırdı. Bu tür maçları kazanmak için mental anlamda iyi bir durumda olmanız gerekiyor" dedi.



"BU SEZON PARÇASI OLDUĞUM EN REKABETÇİ SEZON"



Euroleague'de mücadele eden takımların sezon boyunca bir çok durum ile başa çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Larkin, "4 yıldır Avrupa'da oynuyorum. Bu sezon, bir parçası olduğum en rekabetçi sezon oldu. Play-off etabı bütün takımlar için oldukça zorluydu. Takımlar, başa çıkmak durumunda kaldığı birçok şey yaşadı. Final-four iki takım için de zorlu oldu. Maçın zorlu geçmesini bekliyorum. İki iyi takım, birbirine karşı mücadele edecek. İki takım da burada olmayı hak etti. İki takım da şampiyon olmak için oynayacak" ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BİR ŞANS DAHA VAR"



CSKA Moskova mücadelesinde sergilediği performans hakkında da düşüncelerini paylaşan tecrübeli oyuncu, "Shane Larkin ya da Anadolu Efes günü olmasına gerek yok. Biz maçı kazandık ve finale geldik. Benim için sayı atmak ya da atamamak önemli değil. Önemli olan kazanmak. Takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk. Dünkü maç benim kariyerimin en iyi maçlarından değildi ama takım olarak mücadele ederek maçı kazandık. Şampiyon olmak için önümüzde bir şans daha var. Umarım şampiyon oluruz" şeklinde konuştu.



"UMARIM HER ZAMANKİ OYUNUMA DÖNER VE ŞAMPİYON OLURUZ"



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendisine sahada tanıdığı özgürlük ile daha iyi bir oyuncu haline geldiğini söyleyen Larkin, "Koçunuzun size güvendiğini bilmek, her oyuncu için önemli. Üç yıldır buradayım ve bana fazlasıyla güven verdiğini söyleyebilirim. Oyunumu geliştirmemi ve şu anda olduğum oyuncu olmamı sağladı. Bana parkede özgürlük tanıyor. Umarım her zamanki oyunuma geri döner ve şampiyon oluruz. Günün sonunda tek bir oyuncu maçı kazanamaz. Takımdaki bütün oyuncuların performansını sergilemesi gerekir. Agresif olup kendi oyunumu sergilemeye ve takımıma yardımcı olabilmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" diye konuştu.