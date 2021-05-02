Bu filmi görmüştük!

THY Avrupa Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'i ilk iki maçta sahadan siylen Anadolu Efes, rakibine bir kez daha mağlup olunca seri 2-2'yi geldi. Lacivertbeyazlılar, son periyotuna farklı önde girdiği iki maçta da yediği şok serilerle Final Four biletini İstanbul'a bıraktı. Temsilcimiz son çeyreğe 57-66 önde girse de üçüncü maçta olduğu gibi bu maçın da son bölümünde 19-2'lik bir seri yedi. Kalan bölümde skoru dengeleme şansını bulamayan Efes, 82-76'lık skorla kaybetti ve seri 2-2 oldu. Final Four biletini alan son takım, 4 Mayıs Salı günü İstanbul'da belli olacak.

BEABOUİS YETMEDİ

Anadolu Efes'te 30 dakika sahada kalan Beaubois'in performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. 23 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma istatistikleri üreten Fransız oyun kurucu, 21 verimlilik puanına ulaştı. Mavi-lacivertli ekibin koçu Ergin Ataman maçın ardından, "İki takım da sahada büyük bir mücadele verdi. Garip bir maç oldu. İlk 5-6 dakikada 17-0 geride başladık. Sonra maçı değiştirdik ve son beş dakikaya kadar maçı kontrol ettik. Katkı verecek altıncı veya yedinci oyuncuyu bulamadık" değerlendirmesini yaptı.

'SAVAŞA DEVAM'

Anadolu Efes'i mağlup ederek seriyi eşitleyen Real Madrid'de koç Pablo Laso, "Savaşmaya devam ettik ve seriyi İstanbul'a taşıyoruz. Yapmak istediğimiz de buydu. Efes'i yenmek çok zor. Serinin 5. maçı da çok zor olacak. Bizim içimizde bu var. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Şu anda bu galibiyetin tadını çıkartacağız. Sonra da Anadolu Efes'e çalışacağız" dedi.

GARUBA FİŞİ ÇEKTİ

Temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında 82-76 kaybederken maçın son bölümünde Usman Garuba karşılaşmaya damgasını vurdu. Seriyi 2-2'ye getiren İspanyol ekibinde Usman Garuba 33 dakika süre aldığı maçta 24 sayı, 12 ribaund ile double-double yaparak maçın yıldızı oldu. Jaycee Carrol 4 üçlük isabetiyle 20 sayı bularak maça damga vurdu.

TARİHTE BİR İLK THY

Avrupa Ligi'nde nefes kesen maçlar oynanırken; ilk kez 3 seri birden 5 maça uzadı. İstanbul, Barcelona ve Milano'da bu hafta oynanacak maçlarda 6 takım, Köln'deki Final Four biletini kovalayacak.

FİNAL FOUR SEYİRCİSİZ

Euroleague, 2020-21 sezonunun Final Four maçlarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. 28-30 Mayıs tarihlerinde Köln'de oynanacak Final Four'da, Kovid-19 nedeniyle bu kararın alındığı vurgulandı.