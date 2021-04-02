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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika basketbol haberleri... 'de bugün , evinde temsilcisi 'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off'lara kalmayı garantilemişti. 'in ilk yarısında oynanan maçı Barcelona kazanmıştı. Basketbolseverler mücadelenin saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor... Peki, Fenerbahçe Beko- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:51
Fenerbahçe Beko-Barcelona EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

, 'in 33. haftasında bu akşam 'nın takımıyla karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve kanalından canlı olarak yayınlanacak.

THY 'de üst üste 6. kez play-off'a kalarak önemli bir başarıya imza atan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda çıktığı son 17 müsabakada 15 galibiyet aldı. Barcelona ise son 10 maçının 7'sini kazandı.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor. temsilcisi, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da yapılan karşılaşmayı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

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